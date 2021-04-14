Парк Победы на ГГМ в Нижнем Тагиле признан одним из лучших в России

Такие территории востребованы, там отдыхает много людей, и это здорово. Я радуюсь, что облик города преображается, сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на форуме о создании креативных кластеров в Свердловской области.
Реконструкция парка велась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а также программы по формированию комфортной городской среды. Всего было выделено 37,9 миллиона рублей. В 2021 году запланировано комплексное благоустройство еще четырех общественных территорий Нижнего Тагила.
Напомним, в Нижнем Тагиле для создания креативного кластера выбрана площадка в здании бывшего училища «Самородок» на проспекте Мира, 49. Также для площадок рассматривались заводоуправление Демидовых, старое помещение на улице Карла-Маркса и другие.