Парк Победы на ГГМ в Нижнем Тагиле признан одним из лучших в России

Парк Победы на ГГМ в Нижнем Тагиле признан одним из лучших в России
Сегодня, 13:49ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Парк Победы на Гальянке в Нижнем Тагиле попал в реестр лучших муниципальных практик по созданию комфортной городской среды, составленный Минстроем РФ.

Такие территории востребованы, там отдыхает много людей, и это здорово. Я радуюсь, что облик города преображается, сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на форуме о создании креативных кластеров в Свердловской области.

Реконструкция парка велась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а также программы по формированию комфортной городской среды. Всего было выделено 37,9 миллиона рублей. В 2021 году запланировано комплексное благоустройство еще четырех общественных территорий Нижнего Тагила.

Напомним, в Нижнем Тагиле для создания креативного кластера выбрана площадка в здании бывшего училища «Самородок» на проспекте Мира, 49. Также для площадок рассматривались заводоуправление Демидовых, старое помещение на улице Карла-Маркса и другие.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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