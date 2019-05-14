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Кремль контролирует акцию протеста против Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Кремль контролирует акцию протеста против Храма-на-Драме в Екатеринбурге

14 мая, 17:19ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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