Кремль контролирует акцию протеста против Храма-на-Драме в Екатеринбурге
14 мая, 17:19ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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Акция протеста в защиту сквера за Театром драмы в Екатеринбурге находится на контроле Кремля, об этом сообщает ТАСС, цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что все сообщения СМИ по поводу ситуации со строительством Храма святой Екатерины отслеживаются в Кремле. Однако он отказался от оценок происходящего, сообщает ТАСС.
Напомним, в Екатеринбурге в резиденции губернатора Евгения Куйвашева в 16:00 организованы переговоры сторонников и противников строительства Храма-на-Драме. Журналистов попросили покинуть зал, об этом сообщает Е1. Во встрече примут участие помимо губернатора мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, вице-губернаторы Сергей Бидонькои Валерий Чайников, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
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