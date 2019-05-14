Кремль контролирует акцию протеста против Храма-на-Драме в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что все сообщения СМИ по поводу ситуации со строительством Храма святой Екатерины отслеживаются в Кремле. Однако он отказался от оценок происходящего, сообщает ТАСС.

Напомним, в Екатеринбурге в резиденции губернатора Евгения Куйвашева в 16:00 организованы переговоры сторонников и противников строительства Храма-на-Драме. Журналистов попросили покинуть зал, об этом сообщает Е1. Во встрече примут участие помимо губернатора мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, вице-губернаторы Сергей Бидонькои Валерий Чайников, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.