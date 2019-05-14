Уральский боец UFC опроверг слухи об охране сквера сотней спортсменов РМК
Уральский спортсмен Иван Штырков заявил, что бойцов РМК было десять, они приехали, чтобы помочь поднять забор, отделявший сквер за Драмтеатром, сообщает портал Е1.
По словам бойца смешанного стиля Ивана Штыркова, вечером 13 мая к скверу за Театром драмы в Екатеринбурге прибыли десяток спортсменов РМК. Они планировали оказать помощь правоохранительным органам.
Вчера в сквере от академии было десять человек, а не сто. Мы приехали, чтобы помочь охране поднять забор. Ни о каких конфликтах или угрозах со стороны нашей команды в сторону жителей не может быть и речи. Их не было, заявил боец.
Напомним, вечером 13 мая жители Екатеринбурга устроили пикет в защиту сквера на Октябрьской площади, на месте которого планируется строительство храма святой Екатерины. С наступлением темноты в сквер прибыли спортсмены РМК, которые оттеснили горожан из периметра, огражденного забором.
В акции протеста приняли участие около двух тысяч человек. Трое были задержаны. В отношение двух участников стихийной акции в защиту сквера у Театра драмы Максима Скворцова и Николая Богданова составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает Znak, ссылаясь на члена Общественной наблюдательной комиссии Сергея Зыкова. Третий задержанный был пьян. Он обвиняется в появлении в нетрезвом виде в общественном месте.