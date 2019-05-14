Уральский боец UFC опроверг слухи об охране сквера сотней спортсменов РМК

По словам бойца смешанного стиля Ивана Штыркова, вечером 13 мая к скверу за Театром драмы в Екатеринбурге прибыли десяток спортсменов РМК. Они планировали оказать помощь правоохранительным органам.

Вчера в сквере от академии было десять человек, а не сто. Мы приехали, чтобы помочь охране поднять забор. Ни о каких конфликтах или угрозах со стороны нашей команды в сторону жителей не может быть и речи. Их не было, заявил боец.

Напомним, вечером 13 мая жители Екатеринбурга устроили пикет в защиту сквера на Октябрьской площади, на месте которого планируется строительство храма святой Екатерины. С наступлением темноты в сквер прибыли спортсмены РМК, которые оттеснили горожан из периметра, огражденного забором.