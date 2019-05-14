Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Уральский боец UFC опроверг слухи об охране сквера сотней спортсменов РМК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Screenshot 2

Уральский боец UFC опроверг слухи об охране сквера сотней спортсменов РМК

14 мая, 17:08ОбществоФото: Скриншот с видео Е1.ru
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина