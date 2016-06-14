Самолет компании «Аэрофлот» из-за пьяного дебошира совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово

По информации Уральского следственного комитета на транспорте СКР, на борту Airbus A320, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот», во время инцидента находилось 8 членов экипажа и 296 пассажиров, в том числе 50 детей. Рейс направлялся из Южно-Сахалинска в Москву. Правонарушителем являлся житель Нижневартовска 1958 года рождения. Мужчина буянил, стремился «выйти в окно» и выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров и членов экипажа. После того, как пьяный хулиган ударил одного из бортпроводников по лицу, командованием экипажа было принято решение снять нарушителя общественного порядка с рейса.