Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Свердловской области

Свердловские школьники начали узнавать первые результаты ЕГЭ. Итак, результаты по русскому языку станут известны 7 июля, по географии и литературе – 8 июля, по математике -11 июля, по иностранным языкам, биологии, информатике, обществознанию, истории и физике – 13 июля.