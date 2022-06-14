Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Свердловской области

Свердловские школьники начали узнавать первые результаты ЕГЭ. Итак, результаты по русскому языку станут известны 7 июля, по географии и литературе – 8 июля, по математике -11 июля, по иностранным языкам, биологии, информатике, обществознанию, истории и физике – 13 июля.
К настоящему моменту также известны результаты по географии, литературе и химии (23 уральца местных школьника получили наивысший балл по данным предметам), пишет Е1.
Как правило, работы учеников проверяют в течение 1-2 недель. Ознакомиться с уже имеющимися результатами можно на сайте экзамена, либо Госуслугах.