Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Свердловской области

Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Свердловской области
Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Свердловской области
Сегодня, 15:31ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
Стало известно, когда школьники Свердловской области смогут ознакомиться с результатами ЕГЭ.

Свердловские школьники начали узнавать первые результаты ЕГЭ. Итак, результаты по русскому языку станут известны 7 июля, по географии и литературе – 8 июля, по математике -11 июля, по иностранным языкам, биологии, информатике, обществознанию, истории и физике – 13 июля.

К настоящему моменту также известны результаты по географии, литературе и химии (23 уральца местных школьника получили наивысший балл по данным предметам), пишет Е1.

Как правило, работы учеников проверяют в течение 1-2 недель. Ознакомиться с уже имеющимися результатами можно на сайте экзамена, либо Госуслугах.

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