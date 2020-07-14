На Урале полиция отказала в возбуждении дела из-за напавшего на пациентов врача
Сегодня, 15:37ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Межмуниципальный отдел МВД России «Краснотурьинский» прокомментировал «Вечернему Краснотурьинску» инцидент, произошедший вчера вблизи одной из больниц города, где между пациентом со сломанной пяткой и медицинским работником едва не произошла драка.
Как рассказал начальник ведомства Валерий Стребков, полиция провела проверку, по результатам которой было вынесено определение об отказе в возбуждении дела, поскольку стороны конфликтной ситуации претензий друг к другу не имеют.
Ранее появилась информация о том, что больного со сломанной пяткой попросили ждать приема на улице, пока в больнице не закончится дезинфекция, однако позже его не впустили в поликлинику. После этого к больному и его жене вышел нетрезвый человек в медицинском халате, ругающийся матом. Затем он взял женщину за горло и начал нецензурно выражаться.
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