На Урале полиция отказала в возбуждении дела из-за напавшего на пациентов врача

Как рассказал начальник ведомства Валерий Стребков, полиция провела проверку, по результатам которой было вынесено определение об отказе в возбуждении дела, поскольку стороны конфликтной ситуации претензий друг к другу не имеют.

Ранее появилась информация о том, что больного со сломанной пяткой попросили ждать приема на улице, пока в больнице не закончится дезинфекция, однако позже его не впустили в поликлинику. После этого к больному и его жене вышел нетрезвый человек в медицинском халате, ругающийся матом. Затем он взял женщину за горло и начал нецензурно выражаться.