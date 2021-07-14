Екатеринбургскому художнику Тиме Раде грозит штраф из-за отказа от обязательных работ

Екатеринбургскому художнику Тиме Раде грозит штраф из-за отказа от обязательных работ
Екатеринбургскому художнику Тиме Раде грозит штраф из-за отказа от обязательных работ
Сегодня, 20:03ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После апелляции суд принял решение оставить без изменения наказание в отношении уличного художника из Екатеринбурга Тимофея Ради. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

За участие в несогласованной акции протеста Радя получил 39 часов общественных работ, однако он заявил, что не планирует выполнять решение суда, поскольку и так работает на улице.

Тут правда не совсем понятно, можно ли назвать мою работу «общественно полезной»?заявил художник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что не опасается ареста из-за своего решения. Однако юрист Юлия Федотова заявила, что в таком случае уральцу грозит не только арест, но и штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, сообщает Е1.

Он абсолютно зря думает, что его отправят под арест. Думаю, что он не поедет в спецприемник, скорее на него наложат денежное взыскание,отметила юрист.

Напомним, в апреле художник был признан виновным по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Когда в суде устанавливалась личность уральцы, то ему разрешили не снимать темных очков, а также с него не потребовали паспорт ввиду его отсутствия.

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Екатеринбург
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