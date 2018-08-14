Общественники посетили отделения полиции Нижнего Тагила с проверкой

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Акция «Гражданин и полиция» стартовала в Нижнем Тагиле. Подразделения полиции и участковые пункты посетили волонтеры хельсинской группы из Москвы с целью оценки контроля качества взаимодействия с гражданами.
Сюжеты: Нижний Тагил
13 августа члены Общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» и волонтеры хельсинской группы начали проверку отделения полиции Нижнего Тагила.
Общественники оценят, как сотрудники правоохранительных органов взаимодействуют с гражданами, каковы условия, в которых работают полицейские, и насколько работа полиции понятна тагильчанам.
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Представители общественных организаций посетят практически все подразделения и опорные пункты, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». По результатам мониторинга будут составлены рекомендации по улучшению взаимодействия граждан и полиции.
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