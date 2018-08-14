Общественники посетили отделения полиции Нижнего Тагила с проверкой

13 августа члены Общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» и волонтеры хельсинской группы начали проверку отделения полиции Нижнего Тагила.

Общественники оценят, как сотрудники правоохранительных органов взаимодействуют с гражданами, каковы условия, в которых работают полицейские, и насколько работа полиции понятна тагильчанам.

Представители общественных организаций посетят практически все подразделения и опорные пункты, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». По результатам мониторинга будут составлены рекомендации по улучшению взаимодействия граждан и полиции.