Угнали 22 автомобиля: один из похитителей получил 4 года колонии

Главарь банды, занимавшейся кражей автомобилей, купил спецоборудование, благодаря которому можно было перехватывать сигналы с сигнализаций. Кроме того, для угона использовались стрежни из металла, сделанные в форме ключей от замков зажигания.

После кражи машины, злоумышленники пригоняли ее в гаражи, расположенные в разных районах столицы Урала. Там автомобили находились до момента сбыта. Деньги главарь распределял между всеми участниками группировки.

Всего были похищены 22 иномарки. Преступники похищали машины с парковок, выбирая места без камер видеонаблюдения.

Осужденный на четыре года екатеринбуржец помог украсть 15 машин. Также установлено, что молодой человек причастен к еще одному эпизоду с кражей авто, который произошел в 2017 году.