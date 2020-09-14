В Нижнем Тагиле планируется повысить оклады муниципальным служащим

В Нижнем Тагиле планируется повысить оклады муниципальным служащим

Сегодня, 16:05ОбществоPhoto: pixabay.com
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выступил с инициативой увеличить оклады муниципальнх служащих с 1 октября 2020 года на 3%. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Обычно оклады чиновников индексируют каждый год на размер инфляции. В 2019 году городской думой Нижнего Тагила была одобрена цифра 3.8%. Однако решение хотят пересмотреть в сторону понижения.

Корректировку рассмотрит профильная комиссия Нижнетагильской думы в октябре. После этого пройдет голосование общим составом парламента.

Средняя зарплата муниципального служащего в городе составляет около 38 тысяч рублей.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также увеличил оклады государственных гражданских служащих c 1 октября в 1,03 раза.

Stories:
Нижний Тагил
чиновникимэрПинаевНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы