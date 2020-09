В Нижнем Тагиле планируется повысить оклады муниципальным служащим

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выступил с инициативой увеличить оклады муниципальнх служащих с 1 октября 2020 года на 3%. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Обычно оклады чиновников индексируют каждый год на размер инфляции. В 2019 году городской думой Нижнего Тагила была одобрена цифра 3.8%. Однако решение хотят пересмотреть в сторону понижения. Корректировку рассмотрит профильная комиссия Нижнетагильской думы в октябре. После этого пройдет голосование общим составом парламента. Средняя зарплата муниципального служащего в городе составляет около 38 тысяч рублей. Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также увеличил оклады государственных гражданских служащих c 1 октября в 1,03 раза.

