В Нижнем Тагиле планируется повысить оклады муниципальным служащим

Обычно оклады чиновников индексируют каждый год на размер инфляции. В 2019 году городской думой Нижнего Тагила была одобрена цифра 3.8%. Однако решение хотят пересмотреть в сторону понижения.
Корректировку рассмотрит профильная комиссия Нижнетагильской думы в октябре. После этого пройдет голосование общим составом парламента.
Средняя зарплата муниципального служащего в городе составляет около 38 тысяч рублей.
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также увеличил оклады государственных гражданских служащих c 1 октября в 1,03 раза.