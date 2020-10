Екатеринбурженка «прогуляла» полмиллиона рублей и рассчиталась подложными документами

В Екатеринбурге клиентка отеля «Рамада» пользовалась несколько дней услугами заведения, но так и не расплатилась по счетам, пишут «Вечерние ведомости».

Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. По данным издания, 38-летняя горожанка заселилась в отель в марте 2020 года. Она проживала в отеле класса «люкс», пользовалась услугами ресторана, прачечной и СПА. Когда женщина выезжала из гостиницы, то предоставила подложные электронные копии платежных поручений на оплату услуг. Не добившись от клиентки оплаты и объяснения происходящего было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 (Мошенничество в крупном размере). Напомним, в начале сентября на железнодорожном вокзале Екатеринбурга был пойман житель европейской части России, который расплатился «игрушечной» купюрой в отеле в середине августа. Администратор заведения, где проживал задержанный, не сразу заметила, что ей дали подделку, так как купюра была мокрая и грязная. Она даже сдала сдачу. Клиент объяснил это тем, что попал под дождь. Как только факт подделки вскрылся, администратор обратилась в полицию. В отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хищение. В Екатеринбурге мужчина заплатил за гостиницу мокрой игрушечной купюрой и был пойман

