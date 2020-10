В парке Нижнего Тагила появилась отреставрированная скульптура

В парке советской культуры планируют установить отреставрированную скульптуру, сообщает телекомпания «Телекон».

Фигура мальчика была доставлена на реставрацию в плохом состоянии. Больше всего пострадали конечности. Руки и ноги пришлось отливать заново. Photo: Скриншот видео "Телекона" Планировалась установка на готовый постамент, но маленький размер изваяния привел к тому, что фигура терялась среди крупных «соседей». Поэтому было принято решение отлить новое основание. Реконструкция заняла несколько месяцев. Вместе с фигурой мальчика в парке теперь насчитывается девять скульптур. Планируется добавление новых. Напомним, в конце лета в Нижнем Тагиле на одной из аллей вандалы испортили скульптуру «Мастерок». Создатели планирую восстановить предмет искусства. В Нижнем Тагиле вандалы испортили скульптуру мастерок на Аллее строителей

