В парке Нижнего Тагила появилась отреставрированная скульптура

В парке Нижнего Тагила появилась отреставрированная скульптура

Сегодня, 09:56ОбществоPhoto: Скриншот видео "Телекона"
В парке советской культуры планируют установить отреставрированную скульптуру, сообщает телекомпания «Телекон».

Фигура мальчика была доставлена на реставрацию в плохом состоянии. Больше всего пострадали конечности. Руки и ноги пришлось отливать заново.

Photo:Скриншот видео "Телекона"

Планировалась установка на готовый постамент, но маленький размер изваяния привел к тому, что фигура терялась среди крупных «соседей». Поэтому было принято решение отлить новое основание.

Реконструкция заняла несколько месяцев. Вместе с фигурой мальчика в парке теперь насчитывается девять скульптур. Планируется добавление новых.

Напомним, в конце лета в Нижнем Тагиле на одной из аллей вандалы испортили скульптуру «Мастерок». Создатели планирую восстановить предмет искусства.

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