Спортивно-оздоровительный комплекс для людей с ОВЗ может появиться в Нижнем Тагиле

Проект комплекса уже разработан. На его реализацию необходимо 250-300 млн рублей. Планируется, что он будет построен в районе ул. Красноармейской, недалеко от парка «Народный».

Как сообщил начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских, для занятий тагильчан с ОВЗ в СОКе продумано обустройство тренажерного зала, зала для игровых видов спорта, построенных по всем правилам для удобства людей, имеющих инвалидность. Кроме того, там будет бассейн, который также будет соответствовать требованиям.