Спортивно-оздоровительный комплекс для людей с ОВЗ может появиться в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле рядом с центром единоборств имени Хабиба Нурмагомедова, который будет построен на Вые, может появиться спорткомплекс для людей с ОВЗ.
Проект комплекса уже разработан. На его реализацию необходимо 250-300 млн рублей. Планируется, что он будет построен в районе ул. Красноармейской, недалеко от парка «Народный».
Как сообщил начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских, для занятий тагильчан с ОВЗ в СОКе продумано обустройство тренажерного зала, зала для игровых видов спорта, построенных по всем правилам для удобства людей, имеющих инвалидность. Кроме того, там будет бассейн, который также будет соответствовать требованиям.
Сегодня мы пытаемся войти во все федеральные программы, чтобы начать строительство. И это будет для всей Свердловской области серьёзным прорывом, потому что даже в Екатеринбурге адаптируют уже существующие комплексы под людей с ОВЗ, а эта постройка будет изначально предназначена для них, пояснил Дмитрий Язовских.