Тагильчане узнали о мерах безопасности на льду: спасатели и волонтеры провели рейд
Сегодня, 19:25ОбществоФото: ПСС МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н.Тагил»
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В рамках акции «Безопасный лед» представители «Центра защиты населения» и тагильские добровольцы провели рейд.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возле «Современника» представители «Центра защиты населения и территории города» и добровольцы раздали тагильчанам брошюры о правилах безопасности зимой на льду водоемов. В листовках были написаны номера экстренных служб, а также указаны методы спасения.
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Следующим пунктом проведения ликбеза стал парк «Народный», находящийся на берегу реки Тагил. Добровольцы и спасатели также вручили памятки и проинформировали рыбаков и прохожих о правилах безопасности на заледеневших водоемах, сообщает пресс-служба «Центра защиты населения и территории города Нижнего Тагила».
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