В Екатеринбурге экс-глава департамента рекламы МУГИСО обжаловал свой арест

Игоря Разунина задержали 22 декабря 2016 года по подозрению в получении взятки в размере 160 тысяч рублей. По версии следствия, он получил деньги от одного из предпринимателей Екатеринбурга. В результате бывший чиновник бежал в Белоруссию, где его поймали на границе и поместили в СИЗО в Гомеле. Перед новым годом он был депортирован в Россию и уголовное дело возобновили.