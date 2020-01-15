В Екатеринбурге экс-глава департамента рекламы МУГИСО обжаловал свой арест
Сегодня, 22:00ОбществоФото: pixabay.com
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Бывший глава департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин обжаловал свой арест, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Бывший чиновник МУГИСО подал апелляцию в областной суд Екатеринбурга, оспорив решение районного суда о заключении его под стражу до 20 апреля 2020 года.
Игоря Разунина задержали 22 декабря 2016 года по подозрению в получении взятки в размере 160 тысяч рублей. По версии следствия, он получил деньги от одного из предпринимателей Екатеринбурга. В результате бывший чиновник бежал в Белоруссию, где его поймали на границе и поместили в СИЗО в Гомеле. Перед новым годом он был депортирован в Россию и уголовное дело возобновили.
Кроме того, Разунин подавал ходатайство о привлечении его супруги в качестве общественного защитника, которое суд удовлетворил.
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