Евгений Куйвашев рассказал, могут ли уволить учителя за отказ от «ковидной» прививки

Текущее трудовое законодательство и правда содержит список специальностей, подвергающихся риску заражения. И за отказ от вакцинации работодатель имеет право такого сотрудника отстранить от работы, но никто злоупотреблять им не будет, написал Евгений Куйвашев.
Губернатор считает, что отказников надо не увольнять, а убеждать. С ними будут проводиться беседы, где объяснять важность и безопасность вакцины.
Кроме того, глава Свердловской области отметил сознательность граждан региона. Евгений Куйвашев считает, что на сегодняшний день всем должно быть понятно, что только вакцинация позволит победить эпидемию COVID-19.
Тех, кто боится быть уволенным, глава региона успокоил тем, что вакцинация только начинается, и в такой период рано говорить о каких-либо карательных мерах в отношении людей, не поставивших прививку.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января 2021 года. Он сообщил, что производство доз средства от коронавируса превышает плановые объемы.