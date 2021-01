Евгений Куйвашев рассказал, могут ли уволить учителя за отказ от «ковидной» прививки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил массу вопросов об увольнении педагогов за отказ ставить прививку от COVID-19. Ответ он написал в своем Instagram.

Текущее трудовое законодательство и правда содержит список специальностей, подвергающихся риску заражения. И за отказ от вакцинации работодатель имеет право такого сотрудника отстранить от работы, но никто злоупотреблять им не будет, написал Евгений Куйвашев. Губернатор считает, что отказников надо не увольнять, а убеждать. С ними будут проводиться беседы, где объяснять важность и безопасность вакцины. Кроме того, глава Свердловской области отметил сознательность граждан региона. Евгений Куйвашев считает, что на сегодняшний день всем должно быть понятно, что только вакцинация позволит победить эпидемию COVID-19. Тех, кто боится быть уволенным, глава региона успокоил тем, что вакцинация только начинается, и в такой период рано говорить о каких-либо карательных мерах в отношении людей, не поставивших прививку. Напомним, президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января 2021 года. Он сообщил, что производство доз средства от коронавируса превышает плановые объемы. Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от COVID-19

