У Евгения Куйвашева появился личный пресс-секретарь

У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева впервые с 2017 года появился личный пресс-секретарь.

Им стала сотрудница департамента информационной политики региона Анна Шкерина. У меня будет функционал, обычный для пресс-секретаря: информационное сопровождение работы губернатора, взаимодействие с журналистами, тексты разных форматов, организация мероприятий для СМИ,рассказала она Znak. Подчиняться пресс-секретарь будет главе ДИП Юлии Хусаиновой, которая возглавила департамент в конце 2020 года. Анна Шкерина работает в ведомстве с 2013 года, до этого она работала в РИА «Новости». Ранее пресс-секретарем главы региона была Мария Картуз, она покинула пост в 2017 году. После этого должности пресс-секретаря губернатора фактически не существовало. Комментарии о работе Куйвашева давали сотрудники ДИП. Новая должность была создана после назначения главой департамента Юлии Хусаиновой.

