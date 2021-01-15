У Евгения Куйвашева появился личный пресс-секретарь

Анна Шкерина работает в ведомстве с 2013 года, до этого она работала в РИА «Новости». Ранее пресс-секретарем главы региона была Мария Картуз, она покинула пост в 2017 году. После этого должности пресс-секретаря губернатора фактически не существовало. Комментарии о работе Куйвашева давали сотрудники ДИП.