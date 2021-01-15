У Евгения Куйвашева появился личный пресс-секретарь

У Евгения Куйвашева появился личный пресс-секретарь

Сегодня, 10:36ОбществоPhoto: pixabay.com
У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева впервые с 2017 года появился личный пресс-секретарь.

Им стала сотрудница департамента информационной политики региона Анна Шкерина.

У меня будет функционал, обычный для пресс-секретаря: информационное сопровождение работы губернатора, взаимодействие с журналистами, тексты разных форматов, организация мероприятий для СМИ,рассказала она Znak.

Подчиняться пресс-секретарь будет главе ДИП Юлии Хусаиновой, которая возглавила департамент в конце 2020 года.

Анна Шкерина работает в ведомстве с 2013 года, до этого она работала в РИА «Новости». Ранее пресс-секретарем главы региона была Мария Картуз, она покинула пост в 2017 году. После этого должности пресс-секретаря губернатора фактически не существовало. Комментарии о работе Куйвашева давали сотрудники ДИП.

Новая должность была создана после назначения главой департамента Юлии Хусаиновой.

Свердловская областьЕвгений Куйвашевгубернаторпресс-службапресс-секретарь
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