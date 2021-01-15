Власти США исключили корпорацию «ВСМПО-Ависма» из санкционного списка

Организацию убрали из списка, так как наименование совпадает с другим. Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO была исключена, а Korporatsiya VSMPO AVISMA не была добавлена, так как было признано, что она не имеет отношения к конечным военным потребителям в России.
Напомним, крупнейшая организация по производству титана «ВСМПО-Ависма» попала под санкции в декабре 2020 года. Вместе с ней в список вошел Каменск-Уральский металлургический завод. Представители корпорации сообщили, что санкции никак не повлияют на работу предприятия, так как на производстве используются российские технологии. Из-за этого отсутствует необходимость согласования каких-либо вопросов с США.