Неизвестный № 3 избавил Уфу от приезда Аленки

Неизвестный № 3 избавил Уфу от приезда Аленки

Сегодня, 20:52ОбществоPhoto: фрагмент видео
В аукционе по продаже знаменитой «Аленушки» из Нововоронежа участвовал «Башспирт». В его планах было сделать арт-объект символом «паленки», но производителю алкогольной продукции это не удалось.

Неизвестный участник под № 3 выиграл ставку, сообщает mkset.ru. Итоговая цена памятника составила 2,6 млн, изначально скульптуру оценивали в 1 млн рублей. Юридическая компания, действующая в интересах «Башспирта», предложила 2,55 млн рублей.

Памятник был создан по заказу бизнесмена Владимира Пилипенко и был неодобрительно встречен жителями. Установка объекта была приурочена к юбилею Нововоронежа. В середине декабря фотографии Аленки стали распространяться по соцсетям, интернет-пользователи стали активно придумывать скульптуре названия.

В итоге владелец «Аленушки» принял решение продать памятник и вернуть в бюджет вырученные средства. «Башспирт» выразил намерение участвовать в торгах и установить нашумевший арт-объект на входе в новый офис своего торгового дома. «Аленка» должна была, по задумке «Башспирта», символизировать контрафактную продукцию.

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