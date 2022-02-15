Порядка 60 млрд рублей направит РЭО для строительства мусорных заводов в Сибири

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) выделит 60 миллиардов рублей для реализации 10 проектов по строительству заводов по обращению с ТКО на территории Сибирского федерального округа. Общая мощность мусороперерабатывающих комплексов составит более 5,8 миллиона тонн в год.

Всего ППК «РЭО» планирует покрыть 95% затрат, требуемых на строительство новых объектов в СФО. Как заметил гендиректор компании Денис Буцаев, строительные работы в округе будут вестись в рамках нацпроекта «Экология». Об этом пишет tass.ru. «В настоящее время мы рассматриваем около 50 перспективных объектов по обращению с ТКО в регионах, точные параметры инвестпроектов будут определены позднее. Подавляющее большинство объектов может быть создано на основе концессионных соглашений за счет средств облигационного займа компании», — прокомментировал глава РЭО. В свою очередь заместитель гендиректора компании по инвестиционному развитию Сергей Королев указал на то, что всего планируется построить 10 заводов по переработке ТКО — по одному в каждом регионе Сибирского федерального округа. Строительство будет весить за счет средств от облигационного займа, данная мера поддержки была одобрена кабмином летом прошлого года. «От Кемеровской области мы получили подтверждающее письмо о реализации заключенного концессионного соглашения. В каждом из этих регионов планируются к созданию перспективные объекты», — отметил Сергей Королев. Сообщается, что на территории Иркутской области, а именно в Ангарском городском округе, планируется построить крупный завод для обработки и утилизации ТКО. Завершить строительство данного комплекса планируется в 2023 году. В последующий период, в 2024–2026 годах, в этом же регионе рассматривается возведение восьми перспективных комплексов по обращению с ТКО. Кроме того, еще два предприятия будут построены в Тыве. На сегодняшний день дорожная карта по данным объектам уже подписана республиканскими властями и руководством ППК «РЭО». Всего в минувшем году компания финансово поддержала пять проектов, один из которых — проект по переработке полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт» — получил статус зеленого проекта и прошел верификацию. В общей сложности компанией было выделено 6,1 миллиарда рублей в виде облигационного займа. Новые заводы появились в трех регионах страны. В целом на средства Российского экологического оператора введены в эксплуатацию объекты, общая мощность которых составила: по обработке — 1 миллион тонн в год, по утилизации — 423 тысячи, захоронению — 123 тысячи.

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