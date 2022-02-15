Семиклассникам гимназии в Екатеринбурге задали на дом тест о службе в армии

«Армия моей страны». Так называется тест, который педагоги свердловской гимназии № 2 разослали вчера по родительским чатам. Семиклассникам предлагается ответить на 23 вопроса. Как говорят родители детей, сделать это рекомендуется быстро.
Тематикой теста охвачена защита государства. Например, составителей «опросника» интересует мнение детей о ее надежности и градус патриотизма.
«Защита Отечества — священный долг и почетная обязанность граждан РФ. Правдиво ли представленное высказывание?», — словно выпытывает тест.
Не менее любопытным родителям гимназистов показался вопрос о внутренних угрозах безопасности России. Среди вариантов ответов детям предоставлены на выбор: угроза мировой войны; нестабильная обстановка в Средней Азии; деятельность незаконных вооружённых формирований.
Как выяснил «Ъ-Урал», тест предоставил военкомат. Его должны были пройти девятиклассники. То есть подростки, которым выдаются приписные удостоверения перед призывом в армию. Почему они оказались в распоряжении у семиклассников, неизвестно.