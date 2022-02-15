Свыше 380 работ участвуют в I Национальной премии интернет-контента

Свыше 380 работ участвуют в I Национальной премии интернет-контента
Свыше 380 работ участвуют в I Национальной премии интернет-контента
Вчера, 23:49Общество
На пресс-конференции генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал о том, что третьего марта будут объявлены финалисты I Национальной премии интернет-контента в Москве. Призовой фонд составит 18 миллионов рублей, а в числе номинантов – более 380 проектов.

За победу в 21 номинации будут бороться проекты со всей России: художественные фильмы, сериалы, документальные, короткометражные фильмы, подкасты, блоги, журналистские проекты и другие тематические категории. Гендиректор ИРИ пояснил, что в шорт-лист войдет свыше 60 работ. Об этом информирует ria.ru.

Гореславский также отметил, что на конкурс представлен не просто контент, который показывают в топах. Это импакт-контент, который положительно действует на людей и делает их лучше. Его сложно найти. Организаторы на протяжении нескольких лет поддерживают социально значимый контент, и за это время они поняли, что необходим инструмент поощрения. Ведь позитивный контент делать всегда сложнее, чем негативный.

Проекты выдвигались на премию не открытым голосованием. Самые достойные работы определяли лидеры индустрии – СМИ, телеканалы, блогерские агентства, медиахолдинги – всего около 100 организаций. В скором времени специалисты создадут лонг-листы, которых будут отбираться финалисты.

Также Гореславский сказал, что Институт развития интернета проводит конкурс при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Победители в тематических номинациях получат по 500 тысяч рублей, а остальные категории – по одному миллиону. Призовой фонд в 18 миллионов рублей институт выиграл по гранту ПФКИ.

Стоит отметить, что наряду с другими 12 тысячами проектов принял участие в первом, очень конкурентом конкурсе и одержал победу проект ИРИ.

Все работы, которые будут представлены на премию, обладают ярким проявлением импакт-эффекта. Благодаря пандемии данная сфера активно развивается. И проводимый конкурс – это своевременное решение, отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

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