Эксперты: КПРФ в своих целях использует идею национализации иностранных компаний

Политолог Марат Баширов раскритиковал руководство КПРФ за предложение о национализации активов иностранных компаний. Он считает, что партия использует данную идею для возврата утерянных в политике позиций.

По сообщению издания newizv.ru, политолог отметил, что с ростом санкционного давления в отношении Российской Федерации в КПРФ появилась идея подтолкнуть российское правительство полностью разорвать отношения с западной экономикой, национализировав активы зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка. По мнению специалиста, таким образом КПРФ подвергает сомнению возможность властей РФ справиться с кризисом. Это делается для того, чтобы потом под лозунгом полной национализации участвовать в выборах и вернуться в большую политику. «Почти неминуемый коллапс экономики и падение уровня жизни россиян позволит КПРФ получить поддержку электората, подвинув единороссов, которые во многом ассоциируются с нынешней властью, а значит — и разразившимся кризисом. Точь-в-точь по ленинской концепции «чем хуже, тем лучше», — заявил Баширов. По его словам, в средствах массовой информации и на социальных площадках в Сети уже сейчас проводится массовая кампания с целью вызвать недовольство действиями Правительства Российской Федерации, хотя внешне она выглядит как антиолигархическая. «Такая политика сжигания мостов призвана, по-видимому, сделать процесс экономической изоляции России необратимым, что позволит КПРФ и дальше обвинять во всех бедах олигархов и „эффективных кремлевских менеджеров“, тем самым усилив свои электоральные позиции», — добавил эксперт. Ранее глава Минэкономразвития Российской Федерации на встрече с представителями правительства заявил о рентабельности бизнеса в РФ для предпринимателей с Запада. Это позволяет ожидать стабилизации ситуации и возвращения на рынок иностранных инвесторов. Тем не менее, по мнению политолога, партия КПРФ имеет влиятельную группу внутри силового блока, которая проталкивает перед руководством страны изоляционистский подход. Баширов отметил, что ранее Зюганов опасался открытых демаршей, но после попадания в санкционные списки перестал мешать однопартийцам реализовать данный замысел и стал более сговорчивым. При этом со стороны радикального крыла КПРФ растет давление на лидера партии — его упрекают в нежелании использовать «исторический момент», и даже есть вероятность, что его могут попытаться снять с занимаемого поста.

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