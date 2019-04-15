Тагильские приставы арестовали медицинское оборудование турецкой компании

Компания должна была поставить медицинское оборудование, оказать работы по его монтажу и наладке у заказчика. Однако, несмотря на то, что услуги были оплачены, работы по факту не были выполнены. Заказчику пришлось обратиться в суд, а затем и в службу судебных приставов.