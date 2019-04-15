Тагильские приставы арестовали медицинское оборудование турецкой компании
Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области в сотрудничестве с Дзержинским районным отделом Нижнего Тагила наложил арест на имущество турецкой организации, передаёт Znak.
Как стало известно, акционерное общество «EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS», зарегистрированное в Анкаре, работало в ряде уральских городов, в частности в Нижнем Тагиле.
Компания должна была поставить медицинское оборудование, оказать работы по его монтажу и наладке у заказчика. Однако, несмотря на то, что услуги были оплачены, работы по факту не были выполнены. Заказчику пришлось обратиться в суд, а затем и в службу судебных приставов.
В итоге арест был наложен на следующее имущество (порядка 90 позиций): медицинский светильник, небулайзеры с комплектующими, стерилизатор, хирургический умывальник, щиток для физкабинета. Помимо этого арестовали серверы, источник бесперебойного питания, ленточные библиотеки. В дальнейшем оборудование передадут в специализированную организацию, а в последующем реализуют в территориальном управлении Росимущества.