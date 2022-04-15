АСИ выберет лучшие проекты в сфере развития технологий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявляет открытым отбор проектов по развитию технологий и социальной сферы. Желающие подать заявку могут сделать это до 30 июня 2022 года.

Известно, что авторы одобренных АСИ проектов получат сразу ряд преимуществ: помощь в преодолении административных барьеров, поддержку в коммуникации с федеральными и региональными органами власти и госкомпаниями, содействие в поиске партнеров и инвесторов, а еще возможность принять участие в акселераторах экосистемы АСИ и партнеров. Отбор кандидатов проводится по четырем направлениям. Первое направление, «Качество жизни», объединяет инициативы, направленные на развитие партнерства государства, бизнеса, НКО в целях решения социальных задач, создания условий для улучшения жизни людей. Второе, «Технологии», рассматривает проекты, которые при участии новых технологий помогают развивать приоритетные отрасли экономики, позволяют достичь заметного роста в промышленности, энергетике, сфере IT и телекоммуникациях, логистике, транспорте и других отраслях. Третье направление, «Актуальные навыки», выявляет проекты, ориентированные на подготовку кадров по разным профилям, а также нацеленные на создание новых форматов занятости и самореализации. Четвертое, «Предпринимательство», объединяет решения и инициативы, нацеленные на повышение уровня кооперации предпринимателей и на открытие новых возможностей для бизнеса и предпринимательских сообществ. Подать проект можно по ссылке: https://asi.ru/leaders/lead-projects/.

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