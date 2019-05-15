Тысячи жителей Екатеринбурга вышли на второй протест против Храма-на-Драме

Во второй день «битвы» за сквер у Театра драмы власти региона призвали противников и сторонников строительства храма святой Екатерины к диалогу. В 16.00 активисты встретились в резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Список приглашенных был составлен омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Многие желающие не смогли попасть на обсуждение, а губернатор попросил корреспондентов не вести трансляции в интернет. По результатам переговоров, которые длились два часа, сторонам не удалось достигнуть консенсуса.

Всегда какая-то сторона будет недовольна. Нужно научиться искать какие-то компромиссы. Площадка, о которой идет речь, была выбрана в результате голосования. Большинство деревьев будут пересажены, никто не хочет ничего уничтожать. Храм в Екатеринбурге будет самым лучшим, мы никогда не боялись делать смелые шаги,подвел итог встречи мэр столицы Урала Александр Высокинский.

Тем временем недовольные результатами встречи горожане стали подтягиваться в сквер у Театра драмы. В 19.00 у парка собрались уже около тысячи горожан. Молодые люди выкрикивали лозунги, скандировали «Позор», играли на музыкальных инструментах, демонстрировали плакаты в защиту сквера.

Видео Видео: е1.ru

Когда в сквере начало увеличиваться число силовиков, горожане перешли к активным действиям — стали вырывать из земли части полуразрушенного забора и скидывать в реку Исеть. Защитить забор пытались сотрудники ЧОПа.

Некоторые екатеринбуржцы пришли на акцию протеста с детьми. По данному поводу высказался детский омбудсмен региона Игорь Мороков:

Вовлекать детей в акции протеста — это преступление перед ними. Во-первых, подобные акции небезопасны для детей. Но самое тревожное, что такое поведение на всю оставшуюся жизнь оставляет у ребенка ощущение, что все вопросы решаются только силовыми методами.

С наступлением темноты в парке стало еще больше сотрудников Росгвардии. Горожане зажигали фаеры. Некоторые вступали в конфронтацию с силовиками. Началось задержание людей. За час были задержаны около 11 человек, по сообщениям очевидцев. В драке пострадал 17-летний подросток. Как сообщают корреспонденты Е1, парень получил травму головы, однако от госпитализации отказался.

Впечатлениями от акции протеста на своей странице в соцсети поделился руководитель «Коляда-театра».

Сколько людей там встретил сегодня — замечательных людей города. Город — не здания, не дома, не чиновники, город — люди, с которыми я проживаю свою жизнь. Вот честное слово, горжусь сегодня Екатеринбургом,написал Николай Коляда.

По данным на 22 часа были задержаны 25 человек. Среди них — трое несовершеннолетних. Тем временем в толпе кто-то распылил газ. Активисты требовали появления мэра. Однако глава города заранее обозначил свою позицию, сообщив, что в рамках пикетов и митингов он не готов к диалогу.

Ближе к полуночи сотрудники Росгвардии выстроились в плотное кольцо вокруг полуразрушенного забора и не пропускали горожан в сквер. Для автомобилистов была перекрыта улица Бориса Ельцина — протестующие начали ходить туда-сюда по пешеходном переходу, а сотрудникам полиции оставалось только смотреть на гуляющих по зебре горожан. Позже Росгвардия оттеснила гуляющих от дороги.

В эфире Первого канала вышел очередной выпуск шоу Ивана Урганта, в котором шла речь о протестах в Екатеринбурге.

Давайте не будет ни храма, ни сквера. Построим торговый центр! Там можно и погулять с детьми, и перед дорогой сумочкой перекреститься. Ну, а если ты православный спортсмен — можно и на месте для инвалидов припарковаться, высказался ведущий.

Видео Видео: Первый канал

На месте строительства храма появилась инсталляция в виде крестов, воткнутых в землю.

Акция протеста длилась до 5 утра, расходящиеся горожане пели гимн России. За время протеста сотрудники правоохранительных органов задержали 28 горожан.

Ситуацию с протестами на личный контроль обещала взять российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Ко мне таких обращений не поступало, в том числе от Татьяны Мерзляковой, очень сильного уполномоченного, который всегда встает на защиту интересов людей. Я возьму на вооружение и обязательно проработаю этот вопрос,сообщила корреспондентам ТАСС Москалькова.

Ранее сообщалось, что акции протестов в уральской столице находятся на контроле в Кремле.

Напомним, что противостояние началось 13 мая, когда рано утром горожане увидели, что вокруг сквера у Театра драмы выставлен забор и дежурят посты силовиков. При попытке попасть на территорию парка, горожан задерживали. Первая акция противников и сторонников строительства храма состоялась вечером 13 мая. Вторая акция протеста, 14 мая, собрала гораздо больше активистов. Точное число протестующих пока не известно, СМИ сообщают о нескольких тысячах горожан.