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Тысячи жителей Екатеринбурга вышли на второй протест против Храма-на-Драме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Тысячи жителей Екатеринбурга вышли на второй протест против Храма-на-Драме

Вчера, 09:18ОбществоФото: Е1.ru
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