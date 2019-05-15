В Кремле оценили действия свердловских властей в ситуации с Храмом-на-Драме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле отслеживают меры свердловских властей, предпринимаемые для урегулирования конфликта сторонников и противников строительства храма за Театром драмы.

То, что нам известно, это то, что местные власти весьма корректно ведут разговор, и с населением, и со строителями. Мы также знаем, что местные власти предлагали и альтернативные площадки для организации скверов, для организации отдыха и досуга граждан, жителей этого района,заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что работу в данном направлении необходимо продолжить. Он также заявил, что действия правоохранительных органов обоснованы ввиду противозаконности несанкционированных собраний.

В целом подобные ситуации - это прерогатива местных властей, и мы видим, что они работают, резюмировал Песков.