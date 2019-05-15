В Сысерти экс-автоинспектор осужден на 2 года за смертельное ДТП
Вчера, 19:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Бывший автоинспектор из Сысерти осужден на 2 года и 4 месяца за смертельное ДТП. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
27 января 2019 года экс-полицейский, находясь за рулем своего автомобиля, сбил 56-летнего мужчину, который шел по обочине дороги.
Потерпевший получил множественные травмы, которые впоследствии повлекли смерть.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года и 4 месяца. Также осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах и управлять автомобилем на срок 2 года.
14 мая в Сухом Логу директор МУПа «Горкомхоз» был приговорен к обязательным работам за пьяную езду. В апреле в Тавде прав лишилась депутат Светлана Волкова и сын мэра города, которые также были уличены в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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