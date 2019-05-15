В Сысерти экс-автоинспектор осужден на 2 года за смертельное ДТП

27 января 2019 года экс-полицейский, находясь за рулем своего автомобиля, сбил 56-летнего мужчину, который шел по обочине дороги.

Потерпевший получил множественные травмы, которые впоследствии повлекли смерть.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года и 4 месяца. Также осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах и управлять автомобилем на срок 2 года.