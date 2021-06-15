По недействительному исполнительному листу коллекторы списали долг у екатеринбурженки

Коллекторы, зная о том, что их исполнительный лист больше не действителен, обратились к приставам и продолжили списывать долги у екатеринбурженки по кредиту, взятому в 2012 году.

Коллекторы из Екатеринбурга списали долг девятилетней давности с екатеринбурженки, проживающей в другой стране. Служба приставов, получая исполнительный лист от коллекторов, не проверяет его на действительность. В связи с чем и было произведено списание по недействительному исполнительному листу, сообщает Е1. Коллекторская компания «Феникс» обратилась в суд и добилась заочного решения о списании средств. Пострадавшая от действий коллекторов, женщина была вынуждена вернуться в Екатеринбург, чтобы продолжить добиваться отмены решения приставов. Женщина заметила проблему, когда с ее банковской карточки списали около 20 тысяч рублей. Она обратилась в суд и отменила заочное решение. Также добилась отказа в иске в связи с пропуском сроков давности, рассказал Е1 юрист Дамир Садритдинов, защищающий интересы екатеринбурженки. Долг клиента банк передал коллекторам. А «Феникс» подал мировому судье заявление о выдаче приказа и получил его заочно. Приказ передали в банк, который и списал деньги. Клиентка ничего не знала, она думала, что все давно закончилось, потому что кредит был в 2012 году. Приставы видят лист, возбуждают производство и рассчитывают, что дальнейшее не их головная боль. Коллекторы из «Феникса» за гранью возможного ведут дела, нарушая законы,комментирует ситуацию Дамир Садритдинов. Напомним, на 100 тысяч рублей была оштрафована коллекторская фирма ООО «Приоритет», которая незаконно выбивала просроченный долг у жительницы Екатеринбурга. Угрожавшие екатерибурженке из-за долга коллеги коллекторы оштрафованы на 100 тысяч

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