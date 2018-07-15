РПЦ предлагает переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую

Русская православная церковь предлагает дать Свердловской области новое название - Екатеринбургская область. Это связано с тем, что уральская столица вернула свое исконное название. Имя региона следует избавить от упоминания большевика.

Не стоит забывать и о том, что область носит имя человека, на совести которого миллионы человеческих жизней, идеолога красного террора, и хорошо бы сделать область Екатеринбургской, заявил митрополит Кирилл на заседании оргкомитета по празднованию 300-летия Екатеринбурга.