РПЦ предлагает переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую

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Глава Синодального отдела внешних церковных связей призывает к тому, чтобы улицы в Екатеринбурге, названные в честь большевиков, назвали именем Николая II. Также он заявил о необходимости установить памятник Николаю II в Москве.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: 66.ru
Русская православная церковь предлагает дать Свердловской области новое название - Екатеринбургская область. Это связано с тем, что уральская столица вернула свое исконное название. Имя региона следует избавить от упоминания большевика.
Также представители РПЦ призывают установить в Москве памятник Николаю II.
Не стоит забывать и о том, что область носит имя человека, на совести которого миллионы человеческих жизней, идеолога красного террора, и хорошо бы сделать область Екатеринбургской, заявил митрополит Кирилл на заседании оргкомитета по празднованию 300-летия Екатеринбурга.
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