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РПЦ предлагает переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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РПЦ предлагает переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую

Сегодня, 17:40Общество
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