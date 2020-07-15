Озеленение экопарка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле обойдется в 11 млн рублей

Начальная стоимость контракта составляет более 11,7 миллионов рублей. Заявки от возможных исполнителей контракта принимаются до 22 июля.

Согласно документации, на территории планируется высадить ели, яблони, липы, клёны, рябины. Кроме того, там будут размещены вейник остроцветковый, вероникаструм бергинский, котовник Фассена, молиния голубая и пеннисетум лисохвостный.

Срок исполнения контракта — 10 сентября. Кроме того, подрядчик должен дать гарантию на пять лет с момента сдачи объекта.