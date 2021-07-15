Экс-схиигумен Сергий призвал последователей не ходить на крестный ход в Екатеринбурге

Время безмолвия, тишины исихии пришло. Время пришло не болтать на крестном ходу, а молиться дома каждому человеку, это важнее. Не бродить надо, а молиться, общаться с Богом на месте как батюшка прп. Серафим. Берегите друг друга, любите, жалейте, дорожите временем. Время молиться, значит любить Россию, весь мир,призвал последователей опальный схиигумен в группе «Паломники Среднеуральского женского монастыря» во «Вконтакте».