Экс-схиигумен Сергий призвал последователей не ходить на крестный ход в Екатеринбурге

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) призвал последователей не ходить на крестный ход, который в царские дни хотел провести митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), сообщает Ура.ру. Его обращение размещено в группе «Паломники Среднеуральского женского монастыря» во «ВКонтакте».
Время безмолвия, тишины исихии пришло. Время пришло не болтать на крестном ходу, а молиться дома каждому человеку, это важнее. Не бродить надо, а молиться, общаться с Богом на месте как батюшка прп. Серафим. Берегите друг друга, любите, жалейте, дорожите временем. Время молиться, значит любить Россию, весь мир,призвал последователей опальный схиигумен в группе «Паломники Среднеуральского женского монастыря» во «Вконтакте».
Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что пойдёт на крёстный ход в Царские дни, невзирая на запрет.