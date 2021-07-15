Экс-схиигумен Сергий призвал последователей не ходить на крестный ход в Екатеринбурге

Экс-схиигумен Сергий призвал последователей не ходить на крестный ход в Екатеринбурге
Экс-схиигумен Сергий призвал последователей не ходить на крестный ход в Екатеринбурге
Сегодня, 22:22ОбществоФото: Группа «Паломники Среднеуральского женского монастыря» во Вконтакте
Отлученный от церкви экс-схиигумен Сергий (Романов) призвал последователей не ходить на крестный ход, посвященный царским дням в Екатеринбурге.

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) призвал последователей не ходить на крестный ход, который в царские дни хотел провести митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), сообщает Ура.ру. Его обращение размещено в группе «Паломники Среднеуральского женского монастыря» во «ВКонтакте».

Время безмолвия, тишины исихии пришло. Время пришло не болтать на крестном ходу, а молиться дома каждому человеку, это важнее. Не бродить надо, а молиться, общаться с Богом на месте как батюшка прп. Серафим. Берегите друг друга, любите, жалейте, дорожите временем. Время молиться, значит любить Россию, весь мир,призвал последователей опальный схиигумен в группе «Паломники Среднеуральского женского монастыря» во «Вконтакте».

Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что пойдёт на крёстный ход в Царские дни, невзирая на запрет.

Сюжеты:
Екатеринбург
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церковьКрестный ходЕкатеринбургсхиигумен Сергий
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