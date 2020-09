На «ВСМПО-Ависма» придумали план выхода корпорации из кризиса

Руководство корпорации «ВСМПО-Ависма» уже к наступлению зимы планирует восстановить прежний график работы для сотрудников, сообщает газета «Новатор».

По словам главы корпорации Сергея Степанова, большая часть работающих в производственных цехах вернется к пятидневному графику уже в сентябре. Их планируют обеспечить другой работой Степанов заметил, что существует большой проект по наведению порядка в 32-м цехе. Он проходит в сотрудничестве с «Боингом». Также имеются незавершенные инвестиционные проекты и монтажные работы. Напомним, что выручка «ВСМПО-Ависма» из-за пендемии коронавируса за год снизилась в 2,5 тысячи раз. Предприятию пришлось на треть уменьшить объем выпускаемой продукции. 7 сентября была проведена рабочая встреча руководства предприятия с губернатором, на ней обсуждались вопросы по развитию предприятия. Куйвашев и руководство ВСМПО-Ависма обсудили инвестиционную привлекательность

