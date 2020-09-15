На «ВСМПО-Ависма» придумали план выхода корпорации из кризиса

Напомним, что выручка «ВСМПО-Ависма» из-за пендемии коронавируса за год снизилась в 2,5 тысячи раз. Предприятию пришлось на треть уменьшить объем выпускаемой продукции. 7 сентября была проведена рабочая встреча руководства предприятия с губернатором, на ней обсуждались вопросы по развитию предприятия.