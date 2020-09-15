На «ВСМПО-Ависма» придумали план выхода корпорации из кризиса

На «ВСМПО-Ависма» придумали план выхода корпорации из кризиса

Сегодня, 09:21ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Руководство корпорации «ВСМПО-Ависма» уже к наступлению зимы планирует восстановить прежний график работы для сотрудников, сообщает газета «Новатор».

По словам главы корпорации Сергея Степанова, большая часть работающих в производственных цехах вернется к пятидневному графику уже в сентябре. Их планируют обеспечить другой работой

Степанов заметил, что существует большой проект по наведению порядка в 32-м цехе. Он проходит в сотрудничестве с «Боингом». Также имеются незавершенные инвестиционные проекты и монтажные работы.

Напомним, что выручка «ВСМПО-Ависма» из-за пендемии коронавируса за год снизилась в 2,5 тысячи раз. Предприятию пришлось на треть уменьшить объем выпускаемой продукции. 7 сентября была проведена рабочая встреча руководства предприятия с губернатором, на ней обсуждались вопросы по развитию предприятия.

Related news:
Свердловская областьзаводкризисВСМПО-АВИСМА
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы