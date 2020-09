Совет директоров решил не выплачивать дивиденды акционерам «ВСМПО-Ависма»

Акционерами ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» на годовом собрании 4 сентября было принято решение о невыплате дивидендов за 2019 год, сообщает «Интерфакс».

Вознаграждение также не будет получено членами совета директоров и ревизионной комиссии. Корпорация регулярно выплачивала дивиденды предыдущие 16 лет. Чистая прибыль компании в 2019 году увеличилась на 23,8% и составила 18,7 миллиарда рублей. Она останется нераспределённой. По решению акционеров был обновлен состав совета директоров. В него вошли технический директор компании по обслуживанию самолётов Iberia Maintenance — член совета директоров Iberia Airlines Group Андре Валл из Испании и гендиректор ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“» Сергей Степанов. Уставный капитал предприятия составляет 11,5 миллионов рублей, он разделён на обыкновенные акции с номиналом один рубль. Напомним, что выручка «ВСМПО-Ависма» из-за пандемии COVID-19 снизилась в 2,5 тысячи раз. На данный момент руководство корпорации к наступлению зимы планирует восстановить прежний график работы для сотрудников. На «ВСМПО-Ависма» придумали план выхода корпорации из кризиса

