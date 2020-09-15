Совет директоров решил не выплачивать дивиденды акционерам «ВСМПО-Ависма»

По решению акционеров был обновлен состав совета директоров. В него вошли технический директор компании по обслуживанию самолётов Iberia Maintenance — член совета директоров Iberia Airlines Group Андре Валл из Испании и гендиректор ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“» Сергей Степанов.