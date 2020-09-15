Совет директоров решил не выплачивать дивиденды акционерам «ВСМПО-Ависма»

Вознаграждение также не будет получено членами совета директоров и ревизионной комиссии.
Корпорация регулярно выплачивала дивиденды предыдущие 16 лет.
Чистая прибыль компании в 2019 году увеличилась на 23,8% и составила 18,7 миллиарда рублей. Она останется нераспределённой.
По решению акционеров был обновлен состав совета директоров. В него вошли технический директор компании по обслуживанию самолётов Iberia Maintenance — член совета директоров Iberia Airlines Group Андре Валл из Испании и гендиректор ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“» Сергей Степанов.
Уставный капитал предприятия составляет 11,5 миллионов рублей, он разделён на обыкновенные акции с номиналом один рубль.
Напомним, что выручка «ВСМПО-Ависма» из-за пандемии COVID-19 снизилась в 2,5 тысячи раз. На данный момент руководство корпорации к наступлению зимы планирует восстановить прежний график работы для сотрудников.