Совет директоров решил не выплачивать дивиденды акционерам «ВСМПО-Ависма»

Совет директоров решил не выплачивать дивиденды акционерам «ВСМПО-Ависма»

Сегодня, 14:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Акционерами ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» на годовом собрании 4 сентября было принято решение о невыплате дивидендов за 2019 год, сообщает «Интерфакс».

Вознаграждение также не будет получено членами совета директоров и ревизионной комиссии.

Корпорация регулярно выплачивала дивиденды предыдущие 16 лет.

Чистая прибыль компании в 2019 году увеличилась на 23,8% и составила 18,7 миллиарда рублей. Она останется нераспределённой.

По решению акционеров был обновлен состав совета директоров. В него вошли технический директор компании по обслуживанию самолётов Iberia Maintenance — член совета директоров Iberia Airlines Group Андре Валл из Испании и гендиректор ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“» Сергей Степанов.

Уставный капитал предприятия составляет 11,5 миллионов рублей, он разделён на обыкновенные акции с номиналом один рубль.

Напомним, что выручка «ВСМПО-Ависма» из-за пандемии COVID-19 снизилась в 2,5 тысячи раз. На данный момент руководство корпорации к наступлению зимы планирует восстановить прежний график работы для сотрудников.

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