В России планируют ввести единую квитанцию за ЖКХ

Депутаты внесли законопроект в Госдуму в июле этого года. Согласно ему, в единую квитанцию будет включена оплата за вывоз мусора, капремонт, водоснабжение, содержание дома, электричество. В некоторых регионах оплата этих услуг объединена в одну квитанцию управляющими компаниями. Однако действует это не повсеместно.