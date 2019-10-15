В России планируют ввести единую квитанцию за ЖКХ

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Российское правительство намерено поддержать законопроект о введении единого платежного документа за услуги ЖКХ, пишут «Известия».
Депутаты внесли законопроект в Госдуму в июле этого года. Согласно ему, в единую квитанцию будет включена оплата за вывоз мусора, капремонт, водоснабжение, содержание дома, электричество. В некоторых регионах оплата этих услуг объединена в одну квитанцию управляющими компаниями. Однако действует это не повсеместно.
При наличии нескольких квитанций, полагают эксперты, возникает путаница, ошибки в начислениях, что в результате приводит к накоплению у граждан долгов за услуги ЖКХ.
Правительство направило депутатам ряд замечаний касательно законопроекта. Отмечается, что его готовы принять после доработки.
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