Картинг и бассейн для судомоделирования. Какой будет вторая очередь Тагильской лагуны

Картинг и бассейн для судомоделирования. Какой будет вторая очередь Тагильской лагуны

Сегодня, 16:52ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В проект второй очереди набережной Тагильская лагуна войдут не только места для отдыха жителей, но и площадки для реализации технических и научных проектов воспитанников ГДДЮТ. Об этом в беседе с TagilCity.ru рассказал глава города Владислав Пинаев.

Проект включает в себя укрепление 248 метров береговой линии, а также благоустройство территории площадью более 60 тысяч метров. На данном участке находится Городской дворец детского и юношеского творчества, поэтому для начинающих техников предусмотрены площадки для запуска радиоуправляемой техники.

Это шикарный проект, который не имеет аналогов в городе. Даже по сравнению с той набережной, которая сделана. Новая будет значительно лучше и стоимость будет практически в два раза больше. Это будет не просто место отдыха, это будет полностью адаптированная площадка для кружков, которые располагаются в ГДДЮТ. Картинговая площадка, бассейн для судомодельного спорта, площадки для пуска ракет, и многое, многое другое. Все это совместится с зоной отдыха простых тагильчан. Красивая двухъярусная зона, великолепные новые архитектурные формы,рассказал о проекте мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Работы по реконструкции набережной планируется начать в 2021 году. На реализацию второго этапа проекта «Тагильская лагуна» будет выделена государственная субсидия. Общая стоимость работ составит 556 миллионов рублей.

Напомним, на этой неделе заработала декоративная подсветка двух жилых домов в центре города на проспекте Строителей.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
набережнаяреконструкцияГДДЮТНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы