Картинг и бассейн для судомоделирования. Какой будет вторая очередь Тагильской лагуны

В проект второй очереди набережной Тагильская лагуна войдут не только места для отдыха жителей, но и площадки для реализации технических и научных проектов воспитанников ГДДЮТ. Об этом в беседе с TagilCity.ru рассказал глава города Владислав Пинаев.

Проект включает в себя укрепление 248 метров береговой линии, а также благоустройство территории площадью более 60 тысяч метров. На данном участке находится Городской дворец детского и юношеского творчества, поэтому для начинающих техников предусмотрены площадки для запуска радиоуправляемой техники. Это шикарный проект, который не имеет аналогов в городе. Даже по сравнению с той набережной, которая сделана. Новая будет значительно лучше и стоимость будет практически в два раза больше. Это будет не просто место отдыха, это будет полностью адаптированная площадка для кружков, которые располагаются в ГДДЮТ. Картинговая площадка, бассейн для судомодельного спорта, площадки для пуска ракет, и многое, многое другое. Все это совместится с зоной отдыха простых тагильчан. Красивая двухъярусная зона, великолепные новые архитектурные формы,рассказал о проекте мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Работы по реконструкции набережной планируется начать в 2021 году. На реализацию второго этапа проекта «Тагильская лагуна» будет выделена государственная субсидия. Общая стоимость работ составит 556 миллионов рублей. Напомним, на этой неделе заработала декоративная подсветка двух жилых домов в центре города на проспекте Строителей. «Хочется объять необъятное». Два дома засветились в центре Нижнего Тагила

