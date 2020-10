«Сладкий вор». Уральскому монтажнику грозит до двух лет за кражу конфет и утюга

В Асбесте 27-летний монтажник пластиковых окон украл из магазинов 38 коробок шоколадных конфет, а также утюг, сообщает Е1.

В дежурную часть полиции Асбеста обратились представители нескольких торговых сетей, которые сообщили, что мужчина ворует сладости. Выяснилось, что мужчина приходил в магазины и складывал коробки конфет в черный пакет. Не расплачиваясь, он выходил из магазинов. Вместо конфет преступник решил один раз украсть утюг в одном из магазинов бытовой техники. Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей. Похищенное мужчина продавал прохожим по низкой цене, ранее он был судим за кражу, хулиганство и незаконное приобретение и хранение наркотиков. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.1 ст. 158 УК РФ), ему грозит до двух лет лишения свободы. Напомним, 9 октября в Екатеринбурге были задержаны участники банды, которая украла более 100 велосипедов. В Екатеринбурге задержали банду подозреваемых в краже более сотни велосипедов

