«Сладкий вор». Уральскому монтажнику грозит до двух лет за кражу конфет и утюга

В дежурную часть полиции Асбеста обратились представители нескольких торговых сетей, которые сообщили, что мужчина ворует сладости.
Выяснилось, что мужчина приходил в магазины и складывал коробки конфет в черный пакет. Не расплачиваясь, он выходил из магазинов.
Вместо конфет преступник решил один раз украсть утюг в одном из магазинов бытовой техники. Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей.
Похищенное мужчина продавал прохожим по низкой цене, ранее он был судим за кражу, хулиганство и незаконное приобретение и хранение наркотиков.
В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.1 ст. 158 УК РФ), ему грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, 9 октября в Екатеринбурге были задержаны участники банды, которая украла более 100 велосипедов.