«Сладкий вор». Уральскому монтажнику грозит до двух лет за кражу конфет и утюга

«Сладкий вор». Уральскому монтажнику грозит до двух лет за кражу конфет и утюга

Сегодня, 08:40ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Асбесте 27-летний монтажник пластиковых окон украл из магазинов 38 коробок шоколадных конфет, а также утюг, сообщает Е1.

В дежурную часть полиции Асбеста обратились представители нескольких торговых сетей, которые сообщили, что мужчина ворует сладости.

Выяснилось, что мужчина приходил в магазины и складывал коробки конфет в черный пакет. Не расплачиваясь, он выходил из магазинов.

Вместо конфет преступник решил один раз украсть утюг в одном из магазинов бытовой техники. Общий ущерб составил более 12 тысяч рублей.

Похищенное мужчина продавал прохожим по низкой цене, ранее он был судим за кражу, хулиганство и незаконное приобретение и хранение наркотиков.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.1 ст. 158 УК РФ), ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, 9 октября в Екатеринбурге были задержаны участники банды, которая украла более 100 велосипедов.

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