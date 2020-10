В «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан по уже проданным билетам

«Уральские авиалинии» аннулировали рейсы из Екатеринбурга в Казахстан по уже проданным билетам, пишет E1.

В авиакомпании изданию объяснили, что это распространенная практика. Так делают любые операторы. Рыночные правила такие. Люди покупают билеты и улетают, в случае открытия границ. Иначе будет создан огромный спрос и ажиотаж на покупку билетов, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». Деньги планируют вернуть всем оплатившим перелет в Казахстан. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на сайте. Напомним, международные перелеты из Екатеринбурга не были разрешены министерством транспорта. Улететь за границу можно из ограниченного круга городов РФ. Уральский аэропорт Кольцово продлевает запрет на международные полеты

