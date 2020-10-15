В «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан по уже проданным билетам

В «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан по уже проданным билетам

Сегодня, 13:34ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
«Уральские авиалинии» аннулировали рейсы из Екатеринбурга в Казахстан по уже проданным билетам, пишет E1.

В авиакомпании изданию объяснили, что это распространенная практика.

Так делают любые операторы. Рыночные правила такие. Люди покупают билеты и улетают, в случае открытия границ. Иначе будет создан огромный спрос и ажиотаж на покупку билетов, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Деньги планируют вернуть всем оплатившим перелет в Казахстан. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на сайте.

Напомним, международные перелеты из Екатеринбурга не были разрешены министерством транспорта. Улететь за границу можно из ограниченного круга городов РФ.

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