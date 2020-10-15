В Нижнем Тагиле торжественно открыли двор на Вые после реконструкции

В Нижнем Тагиле торжественно открыли двор на Вые после реконструкции

Сегодня, 20:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле прошло торжественное открытие дворовой территории по улицам Ермака – Лебяжинская, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

15 октября жильцов домов № 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61 по улице Ермака и № 30, 32 по улице Лебяжинская поздравили с завершением комплексной реконструкции их дворов. На празднике также присутствовал глава города Владислав Пинаев и все, кто участвовал в ремонтных работах.

На благоустройство общей для девяти многоквартирных домов площадки из федерального и областного бюджетов было выделено свыше 37 миллионов рублей и около 4,5 миллиона составило финансирование жильцов, территория вошла в перечень объектов нацпроекта «Жилье и городская среда».

Во дворе отремонтировали парковки, заасфальтировали тротуары и внутриквартальные проезды, восстановили наружное освещение дома №61. Также около подъездов поставили новые скамейки и урны, обустроили спортивную зону и три детских площадки. Теперь двор считается объединением спорта, спокойного отдыха и активного досуга для детей любых возрастов.

Напомним, в августе стало известно, что на придомовой территории девяти домов в районе улиц Верхняя Черепанова и Выйская также идет установка тренажеров, площадки для баскетбола и волейбола, игровых зон для школьников и для детей помладше.

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