В парке Нижнего Тагила скульптуре лося обломали рога

В парке Нижнего Тагила скульптуре лося обломали рога

Сегодня, 15:52ОбществоPhoto: группа телекомпании «Телекон» во «Вконтакте».
Фигура лося в парке «Народный» Нижнего Тагила облупилась и осталась без рогов, сообщает телекомпания «Телекон».

Скульптура отправлена на реставрацию, которая пройдет в два этапа. Перед началом зимы будут восстановлены рога «пострадавшего», а весной начнется восстановление покрытия фигуры.

Лось страдает в парке больше всех. Остальные изваяния выполнены более удачно и не привлекаются столько внимания для любителей посидеть верхом. А не него постоянно залезают дети, рассказал реставратор музея ИЗО Владимир Бекетов.

Напомним, в парке Советской скульптуры в Нижнем Тагиле появилась новая фигура мальчика с мячом. Для нее был отлит отдельный постамент, чтобы она не терялась на фоне более крупных изваяний.

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