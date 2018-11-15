Дополнительное финансирование для замены 3 000 лифтов требуется Свердловской области

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт заявил о необходимости выделения из регионального бюджета дополнительных средств на замену лифтов в домах. В 2019 году предстоит заменить 3 тысячи лифтов.

В региональную программу капремонта до 2044 года включены 28 тысяч домов, из которых 5,5 тысяч уже отремонтированы. На эти мероприятия были потрачены 18 млрд рублей.