Дополнительное финансирование для замены 3 000 лифтов требуется Свердловской области
Сегодня, 15:49ОбществоФото: https://pixabay.com
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В 2019 году на замену лифтов по программе капитального ремонта потребуется дополнительное финансирование. Замене подлежат 3 тысячи кабин.
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт заявил о необходимости выделения из регионального бюджета дополнительных средств на замену лифтов в домах. В 2019 году предстоит заменить 3 тысячи лифтов.
В региональную программу капремонта до 2044 года включены 28 тысяч домов, из которых 5,5 тысяч уже отремонтированы. На эти мероприятия были потрачены 18 млрд рублей.
В 2019 году будут отремонтированы 1 286 домов, контракты на 1 133 дома уже заключены, сообщает Znak.com.
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