Проект нового зала Свердловской филармонии представили на форуме в Санкт-Петербурге

Кроме Евгения Куйвашева проект представили пианист Денис Мацуев, замглавы архитектурного бюро Zaha Hadid Rachitects Кристос Пассас, директор Мариинского театра Валерий Гергиев и заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

Филармонический комплекс будет состоять из четырех залов. Два зала будут сохранены в историческом здании, еще два акустических зала общей вместимостью до двух тысяч мест будут построены рядом.

Основной новый зал будет построен в форме виноградника с креслами, окружающими сцену. Этот подход к организации пространства концертного зала уже получил признание ведущих музыкантов мира, однако в России он будет применен впервые, поясняют в департаменте.

Малый зал будет построен так, что оркестр будет играть на фоне ландшафтной композиции сада Вайнера.