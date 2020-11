Четыре участника вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге заболели после прививки

В Свердловской области четыре человека, которым поставили вакцину от коронавируса «Спутник V», заболели после первой прививки.

В эксперименте принимали участие 42 человека. Изданию Znak.com один из участников эксперимента со ссылкой на данные больницы рассказал, что среди заболевших есть врач и политик. Он рассказал, что побочных эффектов не было, но испытать эффективность вакцины не получилось. После первой прививки через 10 дней заболел. Болезнь протекала легко,говорит источник. Еще один участник эксперимента рассказал, что обе прививки перенес без последствий, температура не поднималась. В региональном оперштабе сообщили, что всем участникам вакцинации «Спутник V» был проставлен полностью. Пациентов внесли в единый реестр. По результатам медицинского наблюдения вакцина перенесена удовлетворительно, без осложнений и побочных эффектовсказали в оперштабе. Напомним, в конце ноября в Свердловскую область должны поставить 3700 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». К этому времени врачи и чиновники должны определиться с местами вакцинации, потому что при транспортировке вакцины необходимо соблюдать условия ее хранения. Стало известно о сроках поступления вакцины от COVID-19 в Свердловскую область

