Четыре участника вакцинации от COVID-19 в Екатеринбурге заболели после прививки

Напомним, в конце ноября в Свердловскую область должны поставить 3700 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». К этому времени врачи и чиновники должны определиться с местами вакцинации, потому что при транспортировке вакцины необходимо соблюдать условия ее хранения.