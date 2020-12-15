Более 300 тагильчан получат работу на мусоросортировочном комплексе и полигоне

На самом мусоросортировочном заводе по плану будут работать 271 человек. Из них 21 сотрудник — это управленческий персонал. Остальные места для рабочих специальностей — сортировщики, рабочий-регулировщики, операторы, электрослесари, диспетчер-автотранспорта и другие.