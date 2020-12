Более 300 тагильчан получат работу на мусоросортировочном комплексе и полигоне

Более 300 рабочих мест даст жителям Нижнего Тагила строительство мусоросортировочного комплекса.

На самом мусоросортировочном заводе по плану будут работать 271 человек. Из них 21 сотрудник — это управленческий персонал. Остальные места для рабочих специальностей — сортировщики, рабочий-регулировщики, операторы, электрослесари, диспетчер-автотранспорта и другие. Новые рабочие места в Нижем Тагиле появятся и на полигоне ТКО. Всего предполагается создание 28 новых рабочих мест. На предприятие потребуются начальники смены, водители автотранспорта, охранники, рабочие-регулировщики в зоне разгрузки и другие сотрудники. При расчете заработной плате персонала будут учитываться квалификация, средняя рыночная оплата труда, сложность работы и другие факторы, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго». Кроме того, рабочие места появятся и при строительстве МСК, когда в ходе конкурса определится генеральный подрядчик. Напомним, в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе количество безработных граждан, по данным Центра занятости, выросло с начала 2020 года в девять раз. Безработица и дефицит кадров: что стало с рынком труда в Нижнем Тагиле в коронакризис

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter