Более 300 тагильчан получат работу на мусоросортировочном комплексе и полигоне

Более 300 тагильчан получат работу на мусоросортировочном комплексе и полигоне

Сегодня, 17:12ОбществоАнна ГригорьеваPhoto: 1Mediainvest.ru
Более 300 рабочих мест даст жителям Нижнего Тагила строительство мусоросортировочного комплекса.

На самом мусоросортировочном заводе по плану будут работать 271 человек. Из них 21 сотрудник — это управленческий персонал. Остальные места для рабочих специальностей — сортировщики, рабочий-регулировщики, операторы, электрослесари, диспетчер-автотранспорта и другие.

Новые рабочие места в Нижем Тагиле появятся и на полигоне ТКО. Всего предполагается создание 28 новых рабочих мест. На предприятие потребуются начальники смены, водители автотранспорта, охранники, рабочие-регулировщики в зоне разгрузки и другие сотрудники.

При расчете заработной плате персонала будут учитываться квалификация, средняя рыночная оплата труда, сложность работы и другие факторы, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Кроме того, рабочие места появятся и при строительстве МСК, когда в ходе конкурса определится генеральный подрядчик.

Напомним, в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе количество безработных граждан, по данным Центра занятости, выросло с начала 2020 года в девять раз.

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