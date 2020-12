В Нижнем Тагиле в 2020 году снизился индекс «Оливье»

Редакция TagilCity.ru посчитала, во сколько обойдется любимое новогоднее блюдо для тагильской семьи из четырех человек.

Для этого мы выбрали один из рецептов популярного угощения на праздник. Итак, для приготовления «Оливье» нам понадобятся: картофель среднего размера – 4 штуки;

морковь – 1 штука;

сваренные в крутую яйца – 4 штуки;

колбаса вареная – 400 грамм;

огурцы свежие – 2 штуки;

горошек зеленый консервированный – 1 банка 200 грамм;

майонез – 200-300 грамм. По данным Росстата, стоимость продуктов для приготовления «Оливье» на такое количество человек в 2019 году составила 340 рублей, в 2018 — 325 рублей. TagilCity.ru изучили цены на необходимые продукты в магазинах «Магнит», «Пятерочка» и «Лента». Самый дешевый картофель продается в магазине «Пятерочка», там он стоит 20 рублей за килограмм. Для салата будет достаточно купить полкило этого продукта. Пара огурцов в «Ленте» обойдется в 40 рублей. Самый недорогой зеленый горошек можно найти в «Магните», там он стоит 45 рублей за 400 грамм. Четыре яйца обойдутся в среднем в 24 рубля, 400 грамм колбасы выйдет в 110 рублей. Морковь и майонез добавят к стоимости еще 52 рубля. Photo: TagilCity.ru В среднем стоимость продуктов для «Оливье» в Нижнем Тагиле составила 281 рубль. Стоит отметить, что несколько лет подряд, любимый салат обходится тагильчанам дешевле, чем в других регионах России. Кроме того, многие товары перед новым годом продаются со скидками, а некоторые тагильчане выращивают овощи на приусадебных участках и не покупают их в магазине. Photo: TagilCity.ru Готовый салат в магазинах Нижнего Тагила стоит чуть дороже, чем набор продуктов для приготовления — 290 рублей за килограмм. Занятым людям может быть выгоднее купить «Оливье», чем самим варить, чистить и нарезать продукты. Однако, приобретая продукты для салата лично, мы выбираем нужное качество и производителей. Напомним, 52 процента жителей России ожидают роста цен на продукты к новому году. Россияне ожидают роста цен на продукты к Новому году

