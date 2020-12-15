В Нижнем Тагиле в 2020 году снизился индекс «Оливье»

Самый дешевый картофель продается в магазине «Пятерочка», там он стоит 20 рублей за килограмм. Для салата будет достаточно купить полкило этого продукта. Пара огурцов в «Ленте» обойдется в 40 рублей. Самый недорогой зеленый горошек можно найти в «Магните», там он стоит 45 рублей за 400 грамм. Четыре яйца обойдутся в среднем в 24 рубля, 400 грамм колбасы выйдет в 110 рублей. Морковь и майонез добавят к стоимости еще 52 рубля.