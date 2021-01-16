В Екатеринбурге волонтеры отыскали выжившего кота после пожара на улице Рассветная

В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков смог отыскать кота, его хозяева погибли при пожаре. Животное нашли спасатели в день пожара, но кот от страха спрятался в подвале.
Евгений решил отыскать животное и проник в подвал дома.
В подвале все кошачьи лазейки наружу запечатаны, он сам не смог бы выбраться, рассказал зооспасатель Е1.
Опознать животное екатеринбуржец смог по окрасу и отрубленному хвосту, так как в день пожара журналисты сфотографировали кота.
По словам Евгения, шерсть животного сильно пахнет дымом, но внешне кот находится в достаточно хорошем состоянии. Его отвезли на передержку, после обследования коту будут искать новых хозяев.
Напомним, 12 января в Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажном домена улице Рассветная, 7 погибли восемь человек, один из них ребенок.