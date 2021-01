В Екатеринбурге волонтеры отыскали выжившего кота после пожара на улице Рассветная

В Екатеринбурге волонтеры отыскали кота, который выжил в пожаре на улице Рассветная, унесший жизни восьми человек.

В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков смог отыскать кота, его хозяева погибли при пожаре. Животное нашли спасатели в день пожара, но кот от страха спрятался в подвале. Евгений решил отыскать животное и проник в подвал дома. В подвале все кошачьи лазейки наружу запечатаны, он сам не смог бы выбраться, рассказал зооспасатель Е1. Опознать животное екатеринбуржец смог по окрасу и отрубленному хвосту, так как в день пожара журналисты сфотографировали кота. По словам Евгения, шерсть животного сильно пахнет дымом, но внешне кот находится в достаточно хорошем состоянии. Его отвезли на передержку, после обследования коту будут искать новых хозяев. Напомним, 12 января в Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажном домена улице Рассветная, 7 погибли восемь человек, один из них ребенок. В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter