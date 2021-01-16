В Екатеринбурге волонтеры отыскали выжившего кота после пожара на улице Рассветная

В Екатеринбурге волонтеры отыскали выжившего кота после пожара на улице Рассветная

Сегодня, 12:49ОбществоPhoto: Евгений Зенков
В Екатеринбурге волонтеры отыскали кота, который выжил в пожаре на улице Рассветная, унесший жизни восьми человек.

В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков смог отыскать кота, его хозяева погибли при пожаре. Животное нашли спасатели в день пожара, но кот от страха спрятался в подвале.

Евгений решил отыскать животное и проник в подвал дома.

В подвале все кошачьи лазейки наружу запечатаны, он сам не смог бы выбраться, рассказал зооспасатель Е1.

Опознать животное екатеринбуржец смог по окрасу и отрубленному хвосту, так как в день пожара журналисты сфотографировали кота.

По словам Евгения, шерсть животного сильно пахнет дымом, но внешне кот находится в достаточно хорошем состоянии. Его отвезли на передержку, после обследования коту будут искать новых хозяев.

Напомним, 12 января в Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажном домена улице Рассветная, 7 погибли восемь человек, один из них ребенок.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
пожаркотспасательживотноеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы