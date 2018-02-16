Профсоюз УВЗ проиграл дело о защите прав работников завода

15 февраля завершилось судебное разбирательство между первичной профсоюзной организацией УВЗ и руководством завода. Профсоюз представлял интересы 9-ти работников, которые посчитали новые нормы выработки незаконными.

Истцы аргументировали свою позицию тем, что при изменении нормы выработки, работы на участке меньше не стало, а условия труда кардинально не изменились. Также рабочие утверждали, что при изменении выработки они стали получать меньше заработной платы.

Ответчик подтвердил свою позицию статистическими данными о том, что выработка повысилась до 520%, а премии сотрудникам увеличились на 150%. С изменениями в расценках все рабочие завода были ознакомлены за 2 месяца до их введения, что полностью соответствует требованиям закона.

Изучив точки зрения сторон и представленные доказательства, суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований. Как отмечает пресс-служба УВЗ, обжаловать решение суда профсоюзная организация может в установленные законом сроки.