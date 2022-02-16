Киберспортсмен назвал возможные последствия «налога на Steam»

Киберспортсмен назвал возможные последствия «налога на Steam»
Киберспортсмен назвал возможные последствия «налога на Steam»
Сегодня, 18:00ОбществоФото: piqsels.com
Бывший капитан команды Virtus.pro, киберспортсмен Ярослав Кузнецов прокомментировал идею российского правительства ввести дополнительный сбор с игровых площадок типа Steam.

Власти желают, чтобы игровые площадки отчисляли деньги в фонд разработки «патриотических» видеоигр. Об этом пишет NEWS.ru.

Ярослав Кузнецов считает, что чиновники хуже сделают лишь конечным потребителям. Непонятно, кто именно будет создавать «патриотические» игры. Экс-капитан команды Virtus.pro уверен, что, после введения сбора, Steam и остальные площадки просто включат его в цену продуктов. Раскошелиться придется простым любителям игр. Steam в убытке не останется, а вот потребители заплатят больше.

В России отсутствуют фирмы-разработчики, способные создать на самом деле качественные игры для персонального компьютера или консоли. Задействовать в этом случайные организации плохая идея. Может быть, на создание игр объявят конкурс. Фирмам заплатят не всю предполагаемую сумму в 10 миллиардов рублей, а только часть денег. Ничего конкурентоспособного на них сделать не получится, уверен бывший капитан команды Virtus.pro.

По словам киберспортсмена, на выходе получится несколько продуктов уровня фильма «Взломать блогеров». Далее начнутся разбирательства, кто и зачем это одобрил и сделал. Вся инициатива крайне сомнительна.

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