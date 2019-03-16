Глава Рослесхоза Валентик назвал меры для восстановления лесов на Урале

Во время поездки Иван Валентик встретился с Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Лесовосстановление – одно из главных направлений деятельности Федерального агентства лесного хозяйства. Закон о компенсационном лесовосстановлении вступил в силу с 1-го января этого года. Впервые в рамках закона возведена норма, по которой в течение года должно быть восстановлено ровно столько гектар лесько было вырублено, в том числе и под строительство инфраструктурных объектов.

Во время своего визита Иван Валентик посетил площадку для размещения центра по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой, после чего провел совещание по перспективам его развития. Так, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» (нацпроект «Экология»), к 2024 году планируется достичь баланса между площадями восстановленных и вырубленных деревьев. Иначе страна рискует потерять одно из своих прославленных достояний – русский лес.

Для реализации задуманного сейчас создаются специальные проектные офисы - лесные селекционно-семеноводческие центры (ЛССЦ) - и внедряются инновационные технологии для переработки, производства и хранения семян. Опыт и технологии по строительству ЛССЦ будут передаваться из проектного офиса, который в данный момент находится на стадии разработки.

«Новой задачей в контексте закона о «компенсационном лесовосстановлении» является необходимость обеспечения качественным посадочным материалом, которого пока еще недостаточно», - сказал Валентик.

Во время обсуждений была затронута тема государственной поддержки проектов по созданию высокотехнологичных деревообрабатывающих производств. По словам Валентика, «мы наблюдаем устойчивый позитивный тренд: очень серьезные инвестиции идут на создание именно крупных производств с большой глубиной переработки дерева».

Замминистра заострил особое внимание на том, что информация о лесных ресурсах должна быть полностью открыта для всех заинтересованных сторон. «На особом контроле – открытость информации о лесных ресурсах. С 1 января 2019 года она должна быть доступна на всех сайтах органов власти, уполномоченных в области лесных отношений, чтобы лесопользователь, арендатор мог получить любые интересующие его данные. Если этой информация не будет размещена, последуют жесткие меры», – заметил Иван Валентик.