Комендантский час ужесточен для школьников Свердловской области

Комендантский час ужесточен для школьников Свердловской области

Сегодня, 20:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Правила нахождения несовершеннолетних в общественных местах были ужесточены в Свердловской области. За соответствующий законопроект выступили большинство депутатом регионального Законодательного собрания.

Законопроект гласит, что теперь несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено находиться в общественных местах с 22.00 до 06.00 следующего дня, пишет ИА REGNUM.

Изменения приняты для того, чтобы обеспечить безопасность подросток. По данным регионального министерства образования, в промежуток с 22.00 до 23.00 несовершеннолетние совершают больше правонарушений.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что в Свердловской области снизился уровень преступности среди несовершеннолетних. Общее количество преступлений со стороны подростков уменьшилось на 18,5%.

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