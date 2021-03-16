Комендантский час ужесточен для школьников Свердловской области

Законопроект гласит, что теперь несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено находиться в общественных местах с 22.00 до 06.00 следующего дня, пишет ИА REGNUM.
Изменения приняты для того, чтобы обеспечить безопасность подросток. По данным регионального министерства образования, в промежуток с 22.00 до 23.00 несовершеннолетние совершают больше правонарушений.
Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что в Свердловской области снизился уровень преступности среди несовершеннолетних. Общее количество преступлений со стороны подростков уменьшилось на 18,5%.